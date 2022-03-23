Simavlı hayırsevere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan takdir belgesi - Haberler

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Simavlı hayırsevere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan takdir belgesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Simavlı hayırsevere Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan takdir belgesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya'nın Simav ilçesinde cami yaptıran hayırsever Şevket Arseven'i takdir belgesi ile ödüllendirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya'nın Simav ilçesinde cami yaptıran hayırsever Şevket Arseven'i takdir belgesi ile ödüllendirdi.

Simav'da temelinden çatısına kadar kendi gayretiyle cami yaptıran Şevket Arseven'e Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından imzalanan takdir belgesi, Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından teslim edildi.(MA-EFE) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Hisarcık, Simav, Yerel, Haberler

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