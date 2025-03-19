Simav'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kütahya'nın Simav ilçesinde kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

İftar programında bir konuşma yapan Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, "Bugün, vatanımız için en değerli fedakarlıkları yapan aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerimizle bir araya gelerek iftar soframızı paylaşmak, onlarla aynı sofrada bulunmak, dertlerini ve taleplerini dinlemek bizim için büyük bir onurdur. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Devletimiz her zaman sizlerin yanındadır" dedi. - KÜTAHYA