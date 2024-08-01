Kütahya'da Şehit Edilen Filistin Hamas Lideri İsmail Haniye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Şehit edilen Filistin Hamas Lideri İsmail Haniye için Kütahya'nın Simav ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Okunan selaların ardından Nasuh Ağa Camii önünde İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, sivil toplum kuruluşlarının mensupları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA