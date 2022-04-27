Simav'da Enderun teravih namazı kılındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Simav'da Enderun teravih namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Simav'da Enderun teravih namazı kılındı

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Belediye işbirliği ile organize edilen Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği programı Nasuhağa Camii önündeki meydanda gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Belediye işbirliği ile organize edilen Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği programı Nasuhağa Camii önündeki meydanda gerçekleştirildi.

Kalabalık bir katılımla gerçekleşen Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği programında teravih namazı her 4 rekatta farklı bir makam ve farklı bir görevlisi ile kılındı. Programda İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve personeller görev aldı.(MA-EFE) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Teravih, Kütahya, Simav, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title