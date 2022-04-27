Simav'da Enderun teravih namazı kılındı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Belediye işbirliği ile organize edilen Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği programı Nasuhağa Camii önündeki meydanda gerçekleştirildi.

Kalabalık bir katılımla gerçekleşen Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği programında teravih namazı her 4 rekatta farklı bir makam ve farklı bir görevlisi ile kılındı. Programda İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve personeller görev aldı.(MA-EFE) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel