Simav'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü programına katılan Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, engelliliğin bir engel değil, farklı bir bakış açısı olduğunu ifade etti.

Simav'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, özel jimnastik gösterisi, Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu tanıtım filmi ve Farkındalık Armonisi ile son buldu.

Programda yaptığı konuşmada engelliliğin, bir engel değil, farklı bir bakış açısı olduğunu söyleyen Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, "Bugün, farklılıklarımızın bizi birleştiren bir güç olduğunu bir kez daha hissettik. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hep birlikte, eşit bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Her bireyin değerli olduğu bir dünya dileğiyle" dedi. - KÜTAHYA