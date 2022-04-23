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Simav'da "Cami market" açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Simav'da 'Cami market' açıldı

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa Büyük Camiinde cami görevlisi Zafer Demircan'ın gayreti ve hayırseverlerin desteği ile "Cami market" açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa Büyük Camiinde cami görevlisi Zafer Demircan'ın gayreti ve hayırseverlerin desteği ile "Cami market" açıldı.

Teravih namazına gelen çocukların namaz çıkışı ücretsiz alışveriş yaptıkları, eksilen ürünlerin yerine de hayırseverlerin katkıları ile yenilerinin konulduğu "Cami market" Naşa Büyük Camii'nde hizmete devam ediyor.

Ramazan ayının başında açılan, çocukları ve gençleri camiye alıştırmak ve ısındırmak amacıyla planlanan "Cami market", Ramazan ayı sonuna kadar açık kalacak. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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