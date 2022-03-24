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Silopi'de vatandaşlara bin adet hamburger ikram edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Silopi'de vatandaşlara bin adet hamburger ikram edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ilk defa ilçede açılan bir fast food kafe açılışında, vatandaşlara bin adet hamburger ikram edildi.

SİLOPİ, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde ilk defa ilçede açılan bir fast food kafe açılışında, vatandaşlara bin adet hamburger ikram edildi.

Silopi ilçesinde bir girişimci tarafından fast food kafe açıldı. Açılışa, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanat önderleri ile vatandaşlar katıldı. Dua ile yapılan açılışın ardından misafirler ve yoldan geçen vatandaşlara hamburger ikram edildi.

Bin adet hamburger ikram edilen açılışta işyeri ortaklarından İsmet Cudi, ilk defa Silopi'de bir fast food işyerinin açıldığını ifade etti. Cudi, "İnsanlarımız bir hamburger yemek için başka şehirlere gitmesine gerek kalmayacak. Ortaklarım Rıdvan Ökten ve Ahmet Ökten ile Türk markası ve tamamıyla yerli bir fast food zincirini ilçemize kazandırdık. Açılışımızda bin adet hamburger ikramında bulunduk. Açılışa katılan kıymetli misafirlerimize ve halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Silopi'de vatandaşlara bin adet hamburger ikram edildi

Silopi'de vatandaşlara bin adet hamburger ikram edildi

Silopi'de vatandaşlara bin adet hamburger ikram edildi

Silopi'de vatandaşlara bin adet hamburger ikram edildi

Silopi'de vatandaşlara bin adet hamburger ikram edildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hizb-i İslami Partisi, Şırnak, Silopi, dua, Yerel, Haberler

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