Silopi'de Özel Gereksinimli Bireyler Halay Çekip Pasta Kesti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte özel gereksinimli bireyler halay çekip pasta kesti, doyasıya eğlendi.

Türk Kızılay Silopi Şube Başkanlığı özel gereksinimli bireyler için bir etkinlik düzenledi. Özel bir rehabilitasyon merkezinde düzenlenen etkinlikte, merkezin öğrencileri ile beraber özel gereksinmeli bireyler de katıldı.

Yöresel şarkılar eşliğinde doyasıya halay çeken engellilere Kızılay gönüllüleri de eşlik etti. Halay çekildikten sonra kesilen pastalar özel gereksinimli bireylere ikram edildi. Kızılay Şube Başkanlığınca hazırlanan çeşitli hediyeler özel gereksinimli bireylere takdim edildi.

Kızılay Silopi Şube Yönetim Uzmanı Zeki Gören, özel gereksinimli bireylerle bir araya geldiklerini belirtip, "Müzik eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendik. Pasta keserek çeşitli hediyeler takdim ettik. Kızılay Silopi Şubesi olarak her zaman maddi ve manevi olarak özel gereksinmeli bireylerimizin yanında olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz" dedi. - ŞIRNAK