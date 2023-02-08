Silopi'de gönüllü öğretmenlerin desteği ile 3 tır dolusu yardım toplandı Yerel Haberler Şırnak'ın Silopi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 3 yardım tırı deprem bölgesine doğru yola çıktı. Şırnak'ın Silopi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 3 yardım tırı deprem bölgesine doğru yola çıktı. Yardım kolilerinin hazırlanmasında gönüllü öğretmenler büyük fedakarlık örneği gösterdi. Depremzedeler için Silopi Kaymakamlığı koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı. Kaymakamlık tarafından toplanan elektrikli soba, battaniye, bebek bezi, giyim, gıda gibi temel ihtiyaç malzemeleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda toplandı. Gönüllü öğretmen ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 500 kişi yardım malzemelerini ayrıştırıp, kolilenmesine yardımcı oldu. Sıra halinde elden ele taşınan yardım kolileri araçlara yüklendikten sonra tırlar Silopi Kaymakamı Cihat Koç'un katılımı ile depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine uğurlandı. - ŞIRNAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Deprem Şırnak Silopi Spor Yerel Haberler

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