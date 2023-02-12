Silopi'de deprem bölgeleri için yardım seferberliği devam ediyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde deprem bölgeleri için başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

Silopi Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım seferberliğine destek veren Silopili vatandaşlar, beraberlerinde getirdikleri yardımları spor salonunda görevlilere teslim ediyor. Burada toplanan yardımlar daha sonra tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

"Silopi'den gönderilen tır sayısı 195'i buldu"

Yapılan yardımlara ilişkin bir açıklamada bulunan Silopi Kaymakamı Cihat Koç ülkemizin depremde derin bir yara aldığını söyledi. Silopi'nin depremzedelere yardımcı olmak için seferber olduğunu ifade eden Kaymakam Koç, "Depremin ilk anından bu yana bütün halkın ve toplumun her kesimiyle el ele, birlikte, gönül gönüle mücadelesini izliyoruz. Deprem gecesinin sabahından itibaren valimizin talimatları ile kriz merkezimizi ilçe kapalı spor salonumuzda oluşturmuş vaziyetteyiz. İlk andan şu güne kadar ilçemizden afet bölgelerine sevk edilen toplam tır sayısı 195'i bulmuş vaziyette. Bunların içerisinde yaklaşık 70 tanesi Irak'tan ülkemize giriş yapıp Silopi, Kızılay üzerinden afet bölgelerine sevk edilen turlardan oluşuyor ve bu yardımlar halen daha devam ediyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kendi personelimiz gönüllü olarak buradalar. Öğretmenlerimiz, vakıf personelimiz, Kızılay personellerimiz, devlet memurlarımız ve hem de vatandaşlarımızdan gönüllü olarak burada elinden geldiğini yapmak isteyenler ciddi bir seferberlik içerisinde oldular. Biz burada toplumun her kesimiyle adeta acıda birleştik. İnşallah yarınlarda, sevinçte de birleşmek nasip olur. Birlikte ağlıyoruz. Birlikte gülmek de hepimize nasip olur diye temenni ediyoruz" dedi. - ŞIRNAK