Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silopi'de deprem bölgeleri için yardım seferberliği devam ediyor

Yerel Haberler

Silopi'de deprem bölgeleri için yardım seferberliği devam ediyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde deprem bölgeleri için başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde deprem bölgeleri için başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

Silopi Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım seferberliğine destek veren Silopili vatandaşlar, beraberlerinde getirdikleri yardımları spor salonunda görevlilere teslim ediyor. Burada toplanan yardımlar daha sonra tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

"Silopi'den gönderilen tır sayısı 195'i buldu"

Yapılan yardımlara ilişkin bir açıklamada bulunan Silopi Kaymakamı Cihat Koç ülkemizin depremde derin bir yara aldığını söyledi. Silopi'nin depremzedelere yardımcı olmak için seferber olduğunu ifade eden Kaymakam Koç, "Depremin ilk anından bu yana bütün halkın ve toplumun her kesimiyle el ele, birlikte, gönül gönüle mücadelesini izliyoruz. Deprem gecesinin sabahından itibaren valimizin talimatları ile kriz merkezimizi ilçe kapalı spor salonumuzda oluşturmuş vaziyetteyiz. İlk andan şu güne kadar ilçemizden afet bölgelerine sevk edilen toplam tır sayısı 195'i bulmuş vaziyette. Bunların içerisinde yaklaşık 70 tanesi Irak'tan ülkemize giriş yapıp Silopi, Kızılay üzerinden afet bölgelerine sevk edilen turlardan oluşuyor ve bu yardımlar halen daha devam ediyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kendi personelimiz gönüllü olarak buradalar. Öğretmenlerimiz, vakıf personelimiz, Kızılay personellerimiz, devlet memurlarımız ve hem de vatandaşlarımızdan gönüllü olarak burada elinden geldiğini yapmak isteyenler ciddi bir seferberlik içerisinde oldular. Biz burada toplumun her kesimiyle adeta acıda birleştik. İnşallah yarınlarda, sevinçte de birleşmek nasip olur. Birlikte ağlıyoruz. Birlikte gülmek de hepimize nasip olur diye temenni ediyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay Şırnak Deprem Silopi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title