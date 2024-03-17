Silivri'de Tekneyle Açılan Vatandaşa Yunuslar Eşlik Etti

Silivri'de teknesiyle açılan bir vatandaş, yunusların kendisine eşlik ettiği anları cep telefonuyla kaydetti.

Silivri'de teknesiyle açılan bir vatandaş, yunus balıklarının kendisine eşlik ettiği anları kayda aldı. Görüntülerde, yunusların adeta tekneyle yarıştığı da görüldü. Bir sürü sonra yunuslar gözden kayboldu. - İSTANBUL