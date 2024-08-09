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Silivri'de komşusunun balkonundaki minderleri çalan adam kameralara yansıdı

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Silivri'de bir adam, alt katta oturan komşusunun balkonundaki minderleri olta ile çalarak cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay, Silivri Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi.

Silivri'de alt katta oturan komşusunun balkonundaki minderleri olta ile çalan adam cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Silivri Fatih Sultan Mehmet Caddesi KİPTAŞ evlerinde meydana geldi. İddiaya göre site içerisinde oturan bir adam, evinde olmayan alt komşusunun balkonundaki minderleri gözüne kestirdi. Gözüne kestirdiği minderleri almak için ise akıl almaz bir yola başvurdu.

Balkonundan aşağı olta sarkıttı

Evde olmayan alt komşusunun minderlerini almak isteyen adam, kendi balkonundan aşağı olta sarkıttı. Oltayı balkona sarkıttıktan sonra uzun uğraşlar sonucu kancayı mindere geçirmeyi başaran adam, minderleri yukarı doğru çekmeye başladı. Minderleri çalan komşunun görenleri "pes" dedirten o anları, aynı sitede oturan karşı komşunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Sultan Mehmet Cep Telefonu 3.Sayfa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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