Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silivri'de kar yağışı başladı

Yerel Haberler

Silivri'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Silivri'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Silivri'nin Gazitepe ve Kadıköy Mahallelerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif hafif yağan kar, etkisini yavaş yavaş arttırdı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Vatandaşlar, arabaların üzerinde biriken kara tarih atarak anı ölümsüzleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadıköy Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title