Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleğin yardımına gençler koştu
İhlas Haber Ajansı - Yusuf Eker - Yerel
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Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleğin yardımına gençler koştu Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleği yoldan geçen gençler kurtardı.
Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleğin yardımına gençler koştu
İSTANBUL - Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleği yoldan geçen gençler kurtardı.
Silivri Çayırdere Mahallesi'de leyleğin kanatları ipe dolandı. O esnada oradan geçen Furkan Gürkan ve Alpay Kulla isimli gençler Leyleğin yardımına koştu. Gençler uzun uğraşlar sonunda leyleğin kanatlarını ipten ayırarak, tekrar uçurdu.
İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Yerel