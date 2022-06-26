Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleğin yardımına gençler koştu Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleğin yardımına gençler koştu Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleği yoldan geçen gençler kurtardı. Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleğin yardımına gençler koştu İSTANBUL - Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleği yoldan geçen gençler kurtardı. Silivri Çayırdere Mahallesi'de leyleğin kanatları ipe dolandı. O esnada oradan geçen Furkan Gürkan ve Alpay Kulla isimli gençler Leyleğin yardımına koştu. Gençler uzun uğraşlar sonunda leyleğin kanatlarını ipten ayırarak, tekrar uçurdu. İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Yerel Yerel Haberler

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