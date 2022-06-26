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Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleğin yardımına gençler koştu

İhlas Haber Ajansı - Yusuf Eker - Yerel
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Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleğin yardımına gençler koştu Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleği yoldan geçen gençler kurtardı.

Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleğin yardımına gençler koştu

İSTANBUL - Silivri'de kanatları ipe dolanan leyleği yoldan geçen gençler kurtardı.

Silivri Çayırdere Mahallesi'de leyleğin kanatları ipe dolandı. O esnada oradan geçen Furkan Gürkan ve Alpay Kulla isimli gençler Leyleğin yardımına koştu. Gençler uzun uğraşlar sonunda leyleğin kanatlarını ipten ayırarak, tekrar uçurdu.

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Yerel

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