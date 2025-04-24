Silivri'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Eyüpsultan'daki bir markette raflar sallandı ve ürünler yere düştü. Müşteriler ve çalışanlar panik içinde dışarı kaçtı.
Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem esnasında Eyüpsultan'da bir market içerisinde bulunan raflar sallanmaya başladı. Deprem sırasında raflardaki ürünlerin yere düştüğü ve vatandaşlar ile market çalışanının dışarıya kaçtığı o anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eyüpsultan Defter Mahallesi'nde bulunan bir markette raflar sallanmaya başladı. Raflarda bulunan ürünler yere düştü. Alışveriş yapmak için markete gelen vatandaşlar ve market çalışanı panikleyerek dışarı kaçtı. Yaşanan panik anları ve ürünlerin yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel