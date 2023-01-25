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Silikozis hastası şahıs hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Silikozis hastası şahıs hayatını kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ikamet eden ve bir süredir silikozis hastalığı ile mücadele eden şahıs, tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ikamet eden ve bir süredir silikozis hastalığı ile mücadele eden şahıs, tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyünde ikamet eden Mehmet Emin İslamoğlu (35), 1990'lı yıllarda kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis hastalığına yakalandı. Uzun yılladır bu hastalıkla mücadele eden ve bir süredir de Ankara'da tedavi gören İslamoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İslamoğlu ile birlikte ilçede bu hastalıktan dolayı son 20 yılda hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karlıova Sudurağı Bingöl Yerel Haberler

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