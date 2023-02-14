Şile'de karaya oturan yük gemisi 7 gün sonra kurtarıldı Yerel Haberler Şile Sofular mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturan, kuru yük gemisi 7 gün sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Şile Sofular mevkiinde şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturan, kuru yük gemisi 7 gün sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Şile Sofular mevkiinde 6 Şubat pazartesi günü Zonguldak Ereğli'den buğday almak için Ukrayna'ya giden "TQ Ordu" isimli kuru yük gemisi, gece saat 23.30 sıralarında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Şile Sofular mevkiinde karaya oturdu. İlk gün yardım talebinin gelmediği 23 personelli gemi bugün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan sualtı sörveyinin ardından kurtarma uzmanı, gemi kurtaran, mehmetçik, kurtarma-8, şark Römorkörleri ve KEGM-10 Botu refakatinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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