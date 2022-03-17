Silahla vurularak yaralanan köpek Patilik'te iyileşti

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de silahla vurularak yaralandığı tespit edilen sokak köpeği, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında başarılı bir operasyon geçirerek sağlığına kavuştu.

Trafik kazası sebebiyle yaralandığı zannedilen sokak köpeği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında tedavi altına alındı. Veteriner hekimlerin yaptığı tetkikler neticesinde köpeğin trafik kazasında değil, silahla vurularak yaralandığı tespit edildi. Ayağında ciddi kırıklar bulunan köpek, başarılı operasyon geçirerek sağlığına kavuştu. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Bölümünden Prof. Dr. Hakan Salcı'nın desteğiyle uzman hekimler tarafından başarılı bir operasyon yapıldı.

Köpeğin durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hakan Salcı, "Trafik kazası şüphesiyle Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında tedavi altına alınan köpeğin hemen röntgen filminin çekildi, trafik kazasının olmadığı, ateşli bir silahtan çıkan saçma ile yaralandığı tespit edildi. Ameliyat gerçekleştirildikten sonra aldığımız röntgen görüntüsüyle plaka uygulayarak, kırık hattında uygulama yapıldı. Hastamızın bundan sonra hızla toparlandı" dedi.

Ameliyatı gerçekleştirilen sokak köpeğinin sağlığına kavuştuğu ve yaşadığı ortama geri bırakıldığı öğrenildi. - KOCAELİ