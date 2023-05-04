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Silah kaçakçılarının oyununu jandarma bozdu

Yerel Haberler

Silah kaçakçılarının oyununu jandarma bozdu HATAY - Hatay'da jandarma ekipleri silah kaçakçılarının oyununu bozdu.

Silah kaçakçılarının oyununu jandarma bozdu

HATAY - Hatay'da jandarma ekipleri silah kaçakçılarının oyununu bozdu. Kargoyla gönderilmeye çalışılan 20 adet silah jandarma tarafından ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda Kırıkhan ilçesinde bulunan kargo şubesinde A.A.'ya ait kargo kolisinde yapılan aramada 20 adet tabanca ile 20 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslan - Yerel

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