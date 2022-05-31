Sıla Erkek Öğrenci Yurdundan Sinop çıkartması - Haberler

Kastamonu'da bulunan Sıla Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, Sinop ve Boyabat'ı ziyaret ederek doğal güzellikleri ve tarihini keşfetti.

İhlas Vakfına bağlı Kastamonu'da bulunan Sıla Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Sinop'u gezdi. Yurtiçi ve yurtdışından 47 öğrencinin katıldığı gezi çerçevesinde Sinop ve Boyabat'ta çeşitli programlar yapıldı. Gezinin ilk durağı Sinop Sarıkum sahili oldu. Sahilde piknik yapan öğrenciler gem deniz hem de ormanın keyfini çıkardı. Hamsilos koyunu gezen öğrenciler, doğal güzellik karşısında hayran kaldıklarını söyledi.

Daha sonra Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri Türbesini ziyaret eden öğrenciler dua etti. Yapılan ziyaretlerin ardından öğrenciler Sinop'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Öğrenciler, daha sonra Sinop'tan Boyabat'a gitti. Öğrenciler Boyabat Kalebağı piknik alanında Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın ev sahipliğinde vakit geçirdi. Öğrencilere Boyabat pidesi ve ezmesi ikram edildi. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, ilçe hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan öğrenciler, kendileri için çok faydalı bir gün olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Yurt Müdürü Enis Köklü ise, öğrenciler için farklı etkinliklere imza attıklarını belirterek, "Devletimizin ve hayırseverlerin bizlere verdiği desteği, fazlasıyla öğrenciye kullanıyoruz. Öğrencilerimizde ilim, güzel ahlak, tarih ve memleket sevgisi gördükçe çok seviniyoruz. Çalışma şevkimiz artıyor. Emeği geçenlere ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel