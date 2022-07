Siirtli Vatandaş: "Değil Tatile Gitmeyi Bir Şehirden Bir Şehire Bile Gitmeye Zorlanıyor İnsan"

YUSUF ELİK

Yaz aylarıyla birlikte tatil heyecanı başladı, ancak vatandaşlar hayat pahalılığı nedeniyle tatil planı yapamıyor. Siirtli Eser Kaya, "Hayat şartları el vermiyor. Ancak geçinebiliyoruz. Türkiye'de yaşayan bir insan ancak biraz elit kesim olacak ki tatile gitsin. Orta kesim ve alt kesim mümkün değil. Değil tatile gitmeyi bir şehirden bir şehre bile gitmeye zorlanıyor insan" dedi.

Siirt'te vatandaşlar, ekonomik kriz nedeniyle tatile gidememekten şikayetçi. Metin Yardım, "Maddi imkanlardan dolayı tatile çıkamayacağız. Şu an çalışıyoruz ama kazanamıyoruz. O yüzden tatile çıkamayacağım. Her sene tatile çıkıyordum. Bu yıl çıkamam. Bırak tatili evimize bakamıyoruz" diye dert yandı.

"BUGÜNKÜ ŞARTLAR LÜKSE KAÇIYOR"

Tatil maliyetlerinin yükseldiğini söyleyen Abdulbaki Taşçı, "Bugünün şartlarına göre bana lükse kaçıyor. Şimdi mesela sistem üzerinden bazen takip ediyoruz. Bodrumda bir tane lahmacun 70 TL olmuş. Şimdi hakikaten herkes bir lahmacun yeme şanınsa sahip değil. Onun için bana göre evet normal bir otele gidersen metropollerde veya sahil boylarında en kötü otel 1000 liradan aşağı değildir. İki kişi ailesiyle gitse 1000 TL değildir. Lüks otelleri düşünürsek bu zaten daha büyük rakamlardır. 5-10 binlerden başlıyor. Gidemiyoruz ama sistem üzerinden her şeyi görüyoruz. Bugün bir lahmacun 70 TL ise insanlar bir lahmacun yiyemiyorsa evet bu bir sıkıntıdır" dedi.

"EKONOMİ OLARAK HEPİMİZ DE SIKINTI YAŞIYORUZ"

Herkesin ekonomik anlamda zorlandığını belirten Taşçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen sene ben İstanbul'a gittim, dostlarımın yanına geçen sene ile bu sene arasında vallahi yüzde 300-400 fark var. Enflasyon şu an göz önündedir. Bunu söylediğimiz zaman birileri kötüdür, birileri iyidir anlamında da söylemiyorum. Şimdi ben çok rahat konuşamıyorum. Rahat konuşursak birileri birilerine bağlayacak. Sanki Ali'yi seviyormuş, Veli'yi sevmiyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Bunun için insanlar rahat konuşamıyor. Onun için insanlar fikirlerini açıklayamıyor. Mesela ekonomi olarak hepimiz de sıkıntı yaşıyoruz. Ben yaşamıyorum diyen bence doğru konuşmuyor. Zengini de yaşıyor, fakiri de yaşıyor."

Yalnızca elit kesimin tatile gidebildiğini söyleyen Eser Kaya, "Hayat şartları el vermiyor. Ancak geçinebiliyoruz. Türkiye'de yaşayan bir insanın ancak biraz elit kesim olacak ki tatile gidebilsin. Orta kesim ve alt kesim mümkün değil. Değil tatile gitmeyi bir şehirden bir şehre bile gitmeye zorlanıyor insan, onu bile gördük. İnşaat'ta çalışıyorum. Bundan 6 ay önce Siirt-İzmir arası 180 TL'ydi şu anda 650 TL'ye geldim 1 hafta önce, belki şimdi 750 TL olmuştur" dedi.

"5 BİN TL OLAN OTEL ŞU AN 30 BİN"

Otel maliyetlerinin arttığını ifade eden turizm firması acente yetkilisi Önder Sekin, şöyle konuştu:

"Pandemiden önce 2 kişilik bir hafta tatilimiz yaklaşık 4-5 binlerdeydi. Bu tabii otelden otele değişiyordu 6'ya giden de vardı, 3'e giden de vardı. O zaman bir villa kapatmamız havuzlu şahsi bir villa kapatmamız 4.700, 4.800, 5.000 civarıyken, şu an bir hafta kapatacağımız bir villanın maliyeti 30.000-35.000 bin TL civarına çıktı. Enflasyon oranlarını, yakıt fiyatlarının artması, uçak biletlerinin artması her şeyle beraber ister istemez konaklama fiyatlarını arttırdı. Şu anki oteldeki doluluk oranlarımız yurtiçinde yaşayan vatandaşlarımızdan ziyade yurtdışından gelen turiste bağlı dolu oluyor otellerimiz. Fiyatları geçtiğimiz zamanlara göre kıyaslarsak biz her zaman pandemiden önceyi alıyoruz. Pandemide bizim tavan fiyat uygulamamız 400 TL civarıyken şu anki tavan fiyat uygulamamız 1.000 TL."

