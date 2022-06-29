Siirtli Vatandaş: Asgari Ücret 2 Bin 800 İken Bana Yetiyordu, 4 Bin 250 Olunca Yetmedi

YUSUF ELİK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti yeniden belirlemek için bugün toplandı. Siirtli vatandaşlar, asgari ücrete ilişkin beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Fevzi Demir, "Asgari ücret 2 bin 800 iken bana yetiyordu. Yağ alıyordum 120 liraya bir teneke. Şimdi olmuş 700 lira. Şimdi o 4 bin 250 olunca bana yetmedi" dedi.

Siirt'te asgari ücretle çalışan Fevzi Demir, 2 bin 800 TL iken asgari ücretle geçinebildiğini, ancak ekonomik kriz nedeniyle 4 bin 250 TL'lik yeni asgari ücretle geçinemediğini söyledi. Demir, "2 bin 800 iken bana yetiyordu. 4 çocuğum var, benimle hanım; 2 bin 800 iken yetiyordu. Yağ alıyordum 120 liraya bir teneke. Şimdi olmuş 700 lira. Şimdi o 4 bin 250 olunca bana yetmedi" diye konuştu.

Asgari ücretin 8 bin TL olması gerektiğini söyleyen Yasin Nas, "Bu devirde 8 bin olsaydı iyi olurdu ama 8 bin yok. Bu devirde zaten her şeye zam gelmiş. Geçinemez. Hiç kimse geçinemez" dedi.

"HİÇBİR İŞ YERİ 4 BİN 250 VERMİYOR"

Özel sektörün asgari ücret ödemediğini söyleyen Fevzi Demir ise şunları söyledi:

"Özellikle özel sektörden ben şikayetçiyim. Hiçbir özel sektör, hiçbir iş yeri 4 bin 250 vermiyor. Kimse kimseyi kandırmasın. 10 bin olsa ne olur? Ama 7 buçuk falan olursa en azından… Ama yine de ben, özel sektörün vereceğini sanmıyorum, düşünmüyorum. Çünkü ben iş bulamıyorum. Bir hafta önce benimki bitti. Hiçbir özel sektör, sana değil 5-6-7 bin, sana 4 bin 250 vermiyor. 'Beni ilgilendirmez' diyor. 'Ben sana 3 bin veriyorum ister çalış ister çalışma' diyor."

"6 BİN VERSE NE OLUR, ZAM OLACAK HEPSİ ERİYECEK"

Asgari ücretin zamlar karşısından eridiğini belirten Mahfuz Tüksoy da "Hepsi boştur. Bundan sonra zam gelecek. Hepsi eriyecek gidecek. Zam olsa ne olacak? Zam olmasın, asgari ücreti de daha fazla vermesin. Zammı geri alsın, bu zamları, her şeyi. 6 bin verse ne olur? Yarın öbür gün zam olacak, bunun hepsi eriyecek gidecek. Asgari ücretin 6 binden aşağı olmaması lazım. Ama benim işim yok. Bu işi olmayan kişilere ne olacak? Onlara da bir çare bulunması lazım" diye konuştu.

Asgari ücretin 8 bin TL olması gerektiğini söyleyen Yasin Nas, "Bu devirde 8 bin olsaydı iyi olurdu ama 8 bin yok. Bu devirde zaten her şeye zam gelmiş. Geçinemez. Hiç kimse geçinemez" dedi.

"BUGÜN 10 BİNİN ALTINDA OLSA HİÇ KİMSEYİ KURTARMIYOR"

Vatandaşın aylık 10 bin TL'nin altında bir ücretle geçinemeyeceğini belirten Nihat Selber ise "Asgari ücret bugün 10 milyarın (bini kastediyor) altında olsa hiç kimseyi kurtarmıyor. En az 10 milyar (bini kastediyor) olacak ki insanları kurtarabilsin, insanlar ferahlayabilsin. Amma velakin biliyorsunuz durumları. Hayırlısı Allah'tan diyelim. Ne kadar da gelse azdır ama bir nevi de olsa insanlara ilaç olur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Fevzi Demir (Vatandaş)

*Mahfuz Tüksoy (Vatandaş)

*Yasin Nas (Vatandaş)

*Nihat Selber (Vatandaş)

ANKA / Yerel