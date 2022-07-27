Siirtli Üretici, Pervari Balını Yurt Dışına Satıyor

YUSUF EREN

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı yaylalarda bal üretimi yapan Cemal Tomris, balını dünyanın birçok ülkesine gönderiyor. Tomris; "Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda gibi ülkelerden, Suudi Arabistan'dan, Irak'tan hatta Dubai'den bu balı talep eden insanlar var" dedi.

Siirt'in Pervari ilçesinde bal üretimi yapan Cemal Tomris, ürettiği balları dünya pazarına açtı. Tomris, 20 arı ile başladığı ticari girişimini, ihracat ile büyütüyor.

Pervari balını ticari bir girişime çeviren Tomris, "Türkiye'deki gereken yerimizi bal pazarında aldıktan sonra amacımız yurt dışı. Bunun da sinyallerini ve ışığını gördük. Yurt dışında gerek Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda gibi ülkelerden, Suudi Arabistan'dan, Irak'tan hatta Dubai'den bu balı talep eden insanlar var" dedi.

2600 RAKIMDA DOĞAL ÜRETİM

Ürettiği balların tamamen doğal olduğunu söyleyen bal üreticisi Cemal Tomris, "Ürettiğimiz bal tamamen doğal Pervari yaylalarında rakım 2600'de. Tarihi bir tecrübeyle üretim yapmaktayız. Doğal ve serin bir hava ortamında üretim yapıldığı için ürünler tamamen doğal. Sanayi, ulaşım ve zirai mücadelenin olmadığı; havanın, toprağın, suyun tertemiz olduğu Pervari yaylalarında, dedelerimizden babalarımızdan gelmiş bilgi birikim ve tecrübeyle bu işi yürütmekteyiz" dedi.

"20 ARI İLE BAŞLADIM"

20 arı ile işe başladığını belirten üretici Cemal Tomris şunları söyledi:

"İşyeri olmadan önce pazarlama falan yapmıyorduk. Şahsi olarak bu işe başladım. 20 arı ile başladım. Ürettiğim ballar elimde kalıyordu. Eşe dosta vermeme rağmen elimde yine kalıyordu. Bunu bir işe dönüştürmek istedim. Bunun için bir işyeri kurdum, Pervari merkezde. Bu tarihi lezzeti hani biz Pervarililer olarak biliyorduk, tüketiyorduk. Ama ismi var kendisi piyasada olmayan bir baldı. Bunu acaba hem Türkiye pazarına hem dünya pazarına nasıl ulaştırırım düşüncesiyle aldığım 20 arıyla üretim yapmaya başladım. Yaptığım bu üretimde Türkiye'nin her tarafına adrese teslim bir şekilde gönderim yapmaktayız. Türkiye'nin bu tarihi lezzetini bütün dünyaya ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam edeceğiz."