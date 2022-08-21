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Siirt yerel haberi: Siirt'te yılana benzeyen biber çiftçiyi şaşırttı

Siirt yerel haberi: Siirt'te yılana benzeyen biber çiftçiyi şaşırttı

Yerel Haberler

Siirt yerel yerel haberine göre Siirt'te bir çiftçi kendi ektiği sebzeleri toplarken, yılana benzeyen biberle şaşkına döndü.

Siirt'te bir çiftçi kendi ektiği sebzeleri toplarken, yılana benzeyen biberle şaşkına döndü.

Siirt'te yıllardır çiftçilikle uğraşan Bekir Akbey, bahçesine ektiği biberlerin arasında baş tarafı yılana benzeyen bir biber gördü. Bu biberin diğer biberlerden farklı olduğunu gören Akbey, şaşkınlık içerisinde kaldı. Mevsimin son hasadını gerçekleştiren Akbey, ilk olarak tedirgin olurken, daha sonra biberi inceleyince şaşırdı. Yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü dile getiren Akbey, "Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, biberleri toplarken bunu gördüm ve dehşete düştüm. Topladığım biberler arasında bir tane biberin başı yılana benziyordu. Şok oldum, ev halkına da gösterdiğimde onlarda şok oldu. Ev halkının şaşkınlığını gizleyemediği yılan başlı biber, ilgi odağı oldu" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Siirt Yerel Haberler

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