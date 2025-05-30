Siirt, Yeni Kimlik Kartı Uygulamasını Tamamladı

Yaklaşık 8 yıl önce ülke genelinde başlatılan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı uygulamasına geçiş süreci, Siirt'te tamamlandı.

2024 yılı Haziran ayından itibaren, Siirt il genelinde ikamet eden yaklaşık 24 bin vatandaş eski nüfus cüzdanlarını yenilenerek yeni cipli kimlik kartlarıyla değiştirdi. Böylece Siirt, Türkiye genelinde yeni kimlik kartı dönüşümünü tamamlayan ilk iller arasında yer aldı. - SİİRT