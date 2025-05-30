Siirt, Yeni Kimlik Kartı Uygulamasını Tamamladı
Siirt, Türkiye genelinde yaklaşık 24 bin vatandaşın eski nüfus cüzdanlarını yenileyerek cepli kimlik kartlarına geçmesiyle yeni kimlik kartı dönüşüm sürecini tamamlayan ilk illerden biri oldu.
Yaklaşık 8 yıl önce ülke genelinde başlatılan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı uygulamasına geçiş süreci, Siirt'te tamamlandı.
2024 yılı Haziran ayından itibaren, Siirt il genelinde ikamet eden yaklaşık 24 bin vatandaş eski nüfus cüzdanlarını yenilenerek yeni cipli kimlik kartlarıyla değiştirdi. Böylece Siirt, Türkiye genelinde yeni kimlik kartı dönüşümünü tamamlayan ilk iller arasında yer aldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel