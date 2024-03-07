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Siirt Valisi Roman Vatandaşlarla Yemekte Buluştu

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentteki roman vatandaşlarla yemekte bir araya geldi. Romanlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Vali Kızılkaya, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına mensup bir medeniyetten gelen devlet olduklarını belirterek, 'Roman vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz' dedi. Konuşmaların ardından Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, konuklar ile yakından ilgilenerek, sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentteki roman vatandaşlarla yemekte bir araya geldi.

Romanlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Vali Kızılkaya, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına mensup bir medeniyetten gelen devlet olduklarını belirterek, "Roman vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, konuklar ile yakından ilgilenerek, sohbet etti ve taleplerini dinledi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Kızılkaya Yerel Yaşam Politika Güncel Haberler

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