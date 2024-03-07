Siirt Valisi Roman Vatandaşlarla Yemekte Buluştu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentteki roman vatandaşlarla yemekte bir araya geldi.

Romanlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Vali Kızılkaya, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına mensup bir medeniyetten gelen devlet olduklarını belirterek, "Roman vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, konuklar ile yakından ilgilenerek, sohbet etti ve taleplerini dinledi. - SİİRT