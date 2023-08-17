Siirt Valisi Kızılkaya göreve başladı

SİİRT - Valiler Kararnamesiyle Siirt Valiliği'ne atanan Kemal Kızılkaya, "Memleketimizde huzurun, güvenliğin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz aziz Siirtli hemşerilerimize hizmet yolunda en büyük gücümüz olacaktır" dedi.

Bilecik Valiliği'nden Siirt Valiliği'ne atanan Kızılkaya, törenle karşılandı. Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, kendilerini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Siirt'te güven ve huzurun bozulmasına izin verilmeyeceğini belirten Vali Kızılkaya, "Memleketimizde huzurun, güvenliğin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz aziz Siirtli hemşerilerimize hizmet yolunda en büyük gücümüz olacaktır" dedi.

"Böyle sıcak bir günde, böyle bir sıcak karşılama için, nazik karşılama töreniniz için hepinize tek tek, ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" diyen Vali Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Aziz Siirtli hemşerilerim, malum olduğu üzere 10 Ağustos 2023 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bilecik Valiliği görevinden, Siirt Valiliği görevine atanmış bulunuyorum. Bu şerefli vazifeyi şahsıma güvenerek şahsıma tebliğ eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Beyefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Bundan önceki görev yerlerimizde olduğu gibi kapımız, gönlümüz her daim aziz hemşerilerimize açık olacaktır. Şehrin dinamikleriyle birlikte ortak akıl gücünden istifade ederek birlikte iş yapmayı devam ettireceğiz. Memleketimizde huzurun, güvenliğin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz aziz Siirtli hemşerilerimize hizmet yolunda en büyük gücümüz olacaktır."