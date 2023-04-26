Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu öğrencilerle bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi'nde yapımı süren çok amaçlı spor salonunda incelemelerde bulundu, ardından Sancaklar Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi'nde yapımı süren çok amaçlı spor salonunda incelemelerde bulundu, ardından Sancaklar Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrencilerle okul bahçesinde bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin yakın ilgisiyle karşılaştı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çocukların sevgisine her birine tek tek sarılarak karşılık verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle uzun süre vakit geçirerek, sohbet etti. Öğrencilerle vakit geçirmenin kendisine mutluluk verdiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, "Allah hepinize zihin açıklığı versin. Her bir öğrencimiz bu şehrin, bu mukaddes ülkenin gelecekteki teminatıdır" dedi. - SİİRT