Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehitliğe bayram ziyareti - Haberler

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehitliğe bayram ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehitliğe bayram ziyareti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolü tarafından her bayram arifesinde şehitlik ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolü tarafından her bayram arifesinde şehitlik ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla vatanı, milleti ve mukaddesatı uğruna kahramanca mücadele vererek, bu uğurda şehit olan, aziz şehitlerimizin kabristanını ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde, İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir tarafından aziz vatanın birlik ve beraberliği, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine ulaşarak milletin gönlünde müstesna bir yer edinen tüm şehitler için dua edildi.

Yapılan duanın ardından Vali Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Yerel Haberler

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