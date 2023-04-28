Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köy köy gezerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Şırnak ve Van üçgeninde yer alan Pervari ilçesine bağlı Yazlıca (Herekol) Dağı eteklerinde bulunan Sarıyaprak, Doğan, Yapraktepe, Düğüncüler ve Doğan köyüne bağlı Karamık mezrasını ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Şırnak ve Van üçgeninde yer alan Pervari ilçesine bağlı Yazlıca (Herekol) Dağı eteklerinde bulunan Sarıyaprak, Doğan, Yapraktepe, Düğüncüler ve Doğan köyüne bağlı Karamık mezrasını ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

İlk olarak Sarıyaprak köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, köy sakinleri ile bir süre sohbet etti, sorun, talep ve beklentilerini dinledi.

Daha sonra Sarıyaprak İlkokulu ve Anasınıfını ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi. Buradaki incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, Doğan köyünde vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini yetkililere not aldıran Hacıbektaşoğlu, "Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını daha da yükseltmektir. Bunun için devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımız için etkin, hızlı ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Köylerimizin sorunu bizlerin sorunudur. Vatandaşlarımızdan gelen her türlü talebi değerlendirerek, bütçe imkanlarımız dahilinde Allah'ın izniyle en kısa sürede çözüme kavuşturacağız" dedi.

Doğan Köyü İlkokulu ve Ortaokulunu da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Doğan Köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Kahraman Mehmetçiklerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, yapımı tamamlanarak hizmete giren modern kalekolda incelemelerde bulundu, bölgenin güvenlik ve asayişi ile ilgili askeri yetkililerden bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Doğan-Pervari karayolu inşaatında denetim ve incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, "Pervari-Doğan karayolunun 36,7 kilometrelik kısmı Doğan-Gökbudak köyü arası hızlı bir şekilde asfaltlanacak. Gökbudak-Pervari arasındaki 15 kilometrelik bölüm ise altyapısı tamamlanmasının ardından bu bölümde de asfaltlanma çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca Karayolları ağına alınan Pervari-Çemikari -Doğan Güvenlik yolu da bu yıl içinde asfaltlanma planlaması yapıldı, buna da en kısa sürede başlanacaktır" diye konuştu.

İncelemelerine Yapraktepe köyünde devam eden Vali Hacıbektaşoğlu, köyde vefat eden Kumri Kızmaz'ın ailesine ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı ve sabır diledi.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Hacıbektaşoğlu, sorun ve taleplerini dinledi. Yapraketepe Köyü İlkokulunu da ziyaret eden Hacıbektaşoğlu incelemelerini Düğüncüler köyü ve Doğan köyüne bağlı Karamık mezrasını ziyaret ederek sürdürdü. Köy ve mezra sakinleri ile görüşen Hacıbektaşoğlu, vatandaşların taleplerini yetkililere not aldırdı. Yereldeki sorunların kısa sürede çözüleceğini belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu ziyaret ettiği köylerde çocuklarla da yakından ilgilenerek, kendileri ile sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi. Hacıbektaşoğlu daha sonra Cevizağacı askeri üs bölgesini ziyaret etti, Mehmetçikle bir süre sohbet etti.

Bölgede güvenlik ve asayiş ile ilgili bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, "Halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için zor tabiat şartlarında gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık içinde görevlerini kahramanca yürüten güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Hacıbektaşoğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla, azimle ve inançla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Pervari Kaymakamı Necati Aktan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Abdulmecit İlhan ile birlikte, Sarıyaprak, Doğan, Yapraktepe ve Düğüncüler köylerini ziyaret etti. - SİİRT