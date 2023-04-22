Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Hatay'a giderek afetzede aileleri bayramda yalnız bırakmadı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Hatay'a giderek afetzede aileleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Hatay'a giderek afetzede aileleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'a görevlendirilen ve koordinatör vali olarak yaklaşık iki ay aralıksız bölgede görev yapan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yaraları sarmak için tekrar bölgeye görevlendirildi. Vali Hacıbektaşoğlu bayramın ilk günü Hatay ilçesine bağlı Kırıkhan ilçesinde, Stadyum Çadır Kent, Boğazlıyan Konteyner Kent ve Tuzla Belediyesi 1. Etap Konteyner Kent Geçici Barınma Merkezinde kalan afetzede vatandaşları ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler veren Vali Hacıbektaşoğlu, konteyner kentte vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip bayramlarını tebrik etti. - SİİRT