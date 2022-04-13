Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Hz. Fakirullah Caddesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun, talep ve şikayetlerini dinledi.

Esnafı ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulunarak, kendileri ile sohbet etti. Kent yürütülen çalışmalar hakkında da vatandaşları bilgilendiren Vali Hacıbektaşoğlu, yapılacak hizmet ve yatırımlar konusunda, her vatandaşın fikir ve görüşlerinin kendileri için çok değerli ve önemli olduğunu kaydetti.

Esnaf ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Yerel