Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, down sendromlu Şeyma Şen ve ailesi ile görüştü - Haberler

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, down sendromlu Şeyma Şen ve ailesi ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, down sendromlu Şeyma Şen ve ailesi ile görüştü

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu 21 Mart Down Sendromu ve Farkındalık Gününde down sendromlu Şeyma Şen ve ailesini makamında kabul etti.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu 21 Mart Down Sendromu ve Farkındalık Gününde down sendromlu Şeyma Şen ve ailesini makamında kabul etti.

21 Mart Down Sendromu ve Farkındalık Gününü kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, "Sevginin, masumiyetin, merhametin ve güzelliğin timsali down sendromlu kardeşlerimizin sadece bir gün değil her zaman yanlarında olduğumuzu göstermemiz gerekir. Onları sosyal hayatın içine dahil etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bakımdan down sendromlu ailelere tüm toplum olarak destek olmamız gerekmektedir" dedi.

Ziyarette, down sendromlu Şeyma Şen ile yakından ilgilenerek, kendisi ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, ailenin sorun ve taleplerini de dinledi. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, down sendromlu Şeyma Şen ve ailesi ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu, Down Sendromu, 21 Mart, Siirt, Yerel, Haberler

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