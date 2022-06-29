Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, cami temel atma törenine katıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Veysel Karani Mahallesi yerleşkesinde, hayırseverler ve iş insanları tarafından yapımına başlanan 'Yeşilselvi Cami ve Kur'an Kursu'nun temel atma törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kurban kesimi ile başlayan temel atma töreninde Vali Hacıbektaşoğlu, cami projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Caminin yapılmasında emeği geçen kişi ve kuruluşlar ile hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, yeni kurulan yerleşim bölgesinde vatandaşların cami ihtiyacının karşılanacağını belirterek, hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu da camilerin önemine değinerek, dua etti. Protokol konuşmalarından sonra Vali Hacıbektaşoğlu ve diğer davetliler, caminin temelini dualar eşliğinde attı.

Törene, Vali Hacıbektaşoğlu yanı sıra, belediye başkan yardımcıları Abdulmecit İlhan, Kadir Yıldız, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Özgür Çalapkulu, müftülük çalışanları, hayırsever iş insanları ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Yerel