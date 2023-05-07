Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 1994 yılında şehit edilen köy korucusunun anma programına katıldı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merkez'e bağlı Sağırsu köyünde 1994 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen güvenlik köy korucusunun anma programına katıldı.

Siirt merkeze bağlı Sağırsı köyünde 1994 yılında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Sadık Artun, için mezarı başında düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Siirt İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu tarafından okunan duanın ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu, bütün şehitleri ve kahraman gazileri rahmetle ve minnetle andıklarını belirtti.

Terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşmayacağını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Şehitler bizim huzurumuz için vatanımız için bayrağımız için canlarını feda etmekten çekinmediler. Vatan düşmanları çeşitli oyun ve tuzaklarıyla hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır" dedi.

Şehidin oğlu ve Siirt Güneydoğu Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Artun da, Vali Hacıbektaşoğlu ile İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, beraberindeki heyete katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mezarlıktaki anma töreninin ardından köy meydanına geçen Vali Hacıbektaşoğlu köy muhtarı ve köylülerle sohbet etti, köyün sorun ile talepleri dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu köydeki çocuklarla da yakından ilgilenerek, kendileri ile bir süre sohbet etti; çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - SİİRT