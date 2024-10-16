Bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, 'Özgür Gazze' temasıyla başladı. Festivalde 31 film finale kalırken, Gazze konusu sinema aracılığıyla izleyicilere sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün himayesi, Siirt Valiliğinin ev sahipliği yaptığı festival açılış konuşmaları ve film gösterimiyle başladı. "Özgür Gazze" temasıyla sinemaseverlerle buluşan festivale 293 film başvurdu, 31 film finale kaldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya festivalde yaptığı konuşmada, Gazze'nin yıllardır süren acılı mücadelesinin sadece bölgesel bir sorun değil, tüm insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi. Bugün burada sinema aracılığıyla Gazze'nin acısını, direnişini ve özgürlük umudunu daha geniş kitlelere duyurmayı amaçladıklarını belirten Vali Kızılkaya, "Sinema, toplumların birbirini anlamasına katkı sunan, derin düşünmeye sevk eden, insan ruhunu etkileyen en güçlü sanatlardan biridir" dedi.

Program, film gösterimi ile devam etti. - SİİRT