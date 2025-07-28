Siirt'ten Filistin'e 85 Bin TL'lik Hayır Bağışı

Siirt'ten Filistin'e 85 Bin TL'lik Hayır Bağışı
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Siirt'te ismini vermek istemeyen bir hayırsever, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 85 bin TL bağışta bulundu. Bağış, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortak kampanyası kapsamında değerlendirilecek.

Siirt'te isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Filistin'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere 85 bin TL bağışta bulundu.

Hayırseverin bağışı Ensar Camii İmam Hatibi Ramazan Toprak tarafından Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal'a teslim edildi. Anlamlı bağış dolayısıyla hayırsevere teşekkür eden Pinal, bağışın Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Özgür Filistin'in Yanındayız" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. Bu tür yardımların ümmet bilincini ve kardeşlik ruhunu güçlendirdiğini vurgulayan İl Müftüsü Şakir Pinal, "Mazlum coğrafyalara uzanan her yardım eli, kardeşliğimizin ve dayanışma duygumuzun bir göstergesidir. Rabbim hayırsever vatandaşımızın hayrını kabul etsin. Yardımların devamını, özellikle imkanı olan kardeşlerimizden bekliyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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