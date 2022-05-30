Siirt'teki STK'lardan Diyarbakır annelerine destek - Haberler

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ederken, Siirt'te bulunan Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilci ve üyeleri evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ederek destek verdi.

Siirt Belediyesi öncülüğünde Şehit ve Gazi yakınları ile Sivil Toplum Örgütleri (STK) temsilci ve üyeleri Diyarbakır annelerinin onurlu ve şanlı direnişine destek olmak amacıyla Diyarbakır'a geldi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret eden Siirt STK temsilcileri oturma eylemi yapan anne ve babalarla görüştü. Aileler de ziyaret sırasında terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Ailelere destek için gelen grup adına açıklama yapan Siirt Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Şefik Erden, Diyarbakır annelerinin onurlu ve şanlı bir direniş başlattığına işaret ederek, herkese düşen görevin bu kutlu direnişe destek vermesi olduğunu söyledi. Erden, "Buradan annelere ve çocuklara seslenmek istiyorum. Anneler tüm tehdit ve baskılara rağmen bu direnişi sürdürerek, büyük bir destan yazdınız, tarih sizleri ve teröre meydan okuyan bu kutlu direnişi büyük bir saygıyla yazacaktır. Çocuklar, annelerinizin sesine kulak verin. Sizi kullanmak isteyen hain terör örgütüne fırsat vermeyin" dedi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Yerel