Siirt'te yol kenarına savrulan kepçenin sürücüsü yaralandı

SİİRT - Siirt'te seyir halindeki kepçenin yol kenarına savrulmasıyla sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Siirt- Tillo karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kepçe, yol kenarına savruldu. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.