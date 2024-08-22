Siirt'te yol kenarına savrulan kepçenin sürücüsü yaralandı
Siirt'te seyir halindeki kepçenin yol kenarına savrulması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Siirt'te yol kenarına savrulan kepçenin sürücüsü yaralandı
SİİRT - Siirt'te seyir halindeki kepçenin yol kenarına savrulmasıyla sürücü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Siirt- Tillo karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kepçe, yol kenarına savruldu. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.