Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Siirt'te Yakalanan Dev Turna Balığı Batman'da Tezgahta

Siirt'te Yakalanan Dev Turna Balığı Batman'da Tezgahta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da balık satışı yapan Murat Basut, Siirt'te Botan Çayı'ndan yakalanan 45 kilo ağırlığında ve 1.5 metre uzunluğundaki turna balığının sağlık açısından faydalarını vurguladı.

Siirt'te Botan Çayı'nda balıkçıların ağlarına takılan 1 metre 50 santim uzunluğunda ve 45 kilo ağırladığındaki turna balığı Batman'da tezgahta sergilendi.

15 yıldır Batman'da balık satışı yapan Murat Basut, turna balığının Siirt'te Botan Çayı'nda yakalanıp getirildiğini söyledi. Balığın 45 ila 50 kilo ağırlığında, 1 metre 50 santim uzunluğunda olduğunu belirten Basut, "Bu tür balıklar 150-200 kilo ağırlığında olabiliyor ve kilosunu şu an 400 liradan tezgahta satıyoruz. Balık tüketimini özellikle kış aylarında doktorlar tavsiye ediyor. Çünkü balık eti insan sağlığı için çok iyi" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
img

"Kadınların sevişmekten büyük dertleri var"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı
Arabistan'da Terim çılgınlığı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu

Son Dakika Haberleri

1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL? İçim Yanar Şahin Kendirci şarkı sözleri! (Gassal dizi müziği) Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi! 31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı? Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkiler? MEMUR MAAŞ ZAMMI! 3 OCAK'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? 10,40'lık zam oranı kesinleşti mi? İstanbul'da yılbaşı gecesi trafiğe kapalı yollar neresi? 31 Aralık İstanbul trafiğe kapalı yollar!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.