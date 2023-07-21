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Siirt'te sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi

Yerel Haberler

Siirt'te sıcak havadan bunalan çocuklar yasağa aldırmadan parkta bulunan fıskiyelerle serinledi.

Siirt'te sıcak havadan bunalan çocuklar yasağa aldırmadan parkta bulunan fıskiyelerle serinledi.

Hava sıcaklığının 38 dereceyi gördüğü Siirt'te çocuklar, Güres Caddesi'nde bulunan fıskiyelerin altında serinlendi. Fıskiyelerle oynamanın yasak olmasına aldırış etmeyen çocuklar, akan sular altında serinlemeye çalıştıkları görüldü. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Siirt Yerel Haberler

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