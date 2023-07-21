Siirt'te sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi
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Siirt'te sıcak havadan bunalan çocuklar yasağa aldırmadan parkta bulunan fıskiyelerle serinledi.
Siirt'te sıcak havadan bunalan çocuklar yasağa aldırmadan parkta bulunan fıskiyelerle serinledi.
Hava sıcaklığının 38 dereceyi gördüğü Siirt'te çocuklar, Güres Caddesi'nde bulunan fıskiyelerin altında serinlendi. Fıskiyelerle oynamanın yasak olmasına aldırış etmeyen çocuklar, akan sular altında serinlemeye çalıştıkları görüldü. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel