Siirt'te Sıcak Hava Nedeniyle Cadde ve Sokaklar Boş Kaldı

Siirt'te bunaltan hava sıcaklığı nedeniyle şehrin en kalabalık cadde, sokaklar ve parkları boş kaldı.

Siirt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar tarafından vatandaşlara güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtirken; cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek yeri olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın da sakin olduğu gözlendi.

İşi olmadıkça dışarı çıkmadığını belirten Veysi Evin, "Memleket çok sıcak. 45-46 dereceyi buluyor. Zorunlu olmadıkça bizde dışarıya çıkmıyoruz. Memlekette çok az sayıda insan var. Esnafın çoğu da sıcak hava nedeniyle açmıyor." dedi. - SİİRT