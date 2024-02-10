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Siirt'te Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

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Siirt'te görevli doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sessiz yürüyüş düzenledi. Sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak basın açıklaması yaptı.

Siirt'te sağlık çalışanları, düzenledikleri sessiz yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Siirt'te görevli doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için giydikleri önlüklerle sessiz yürüyüş düzenledi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen hekimler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Kızılay binası önüne kadar yürüyerek basın açıklamasında bulundu.

Grup adına basın açıklamasın yapan Dr. Hüseyin Atwan, 360 bin ev yıkıldığını, 2 milyon kişinin yerinden edildiğini söyledi. 400 okul ve üniversitenin saldırıya uğradığını belirten Atwan, "Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları; elektriksiz, susuz, oksijensiz ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor. Gazze'ye giren su vanaları kapatıldı. Boykot, hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde 'boykot' çağrımızı tekrarlıyoruz. Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki; günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası, hep birlikte olunca çığ olup büyüyor. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız" dedi.

Program, Dr. Hamit Evin tarafından yapılan dua ile son buldu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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