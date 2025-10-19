Siirt'te Polislerden Üniversite Öğrencilerine Bilgilendirme Faaliyeti
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine terör örgütleri, siber zorbalık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, öğrencilere terör örgütlerinin faaliyetleri, siber zorbalık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere yönelik açtığımız stantlarla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdik" ifadelerine yer verildi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel