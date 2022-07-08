Siirt'te Otobüs Firması Yetkilisi: "Ne Hareketlilik Var Ne İş Var Ne Güç Var. Bir Mazota Çalışıyoruz"

YUSUF ELİK

Siirt Otogarı'nda, Kurban Bayramı arifesi olmasına karşın durgunluk yaşanıyor. Bir otobüs firması yetkilisi, "Ne hareketlilik var ne iş var ne güç var. Bir mazota çalışıyoruz. Bizim şoför kaptan sefere gidiyor 5-10 tane yolcusu var" dedi.

Akaryakıt fiyatları ve hayal pahalılığı, Kurban Bayramı'nda tatile ya da memleketlerine gitmek isteyen vatandaşları ve otobüs firmalarını zora soktu.

"MİLLET AĞLIYOR, BİZ AĞLIYORUZ"

Otobüs firması yetkilisi İbrahim Aksu, otogarın bomboş olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Ne hareketlilik var ne iş var ne güç var biliyorsunuz. Kendin görüyorsun araç bomboş. Bir mazota çalışıyoruz. Millet ağlıyor, biz ağlıyoruz, esnaf ağlıyor, otobüsçü ağlıyor, herkes ağlıyor. Bakacağız, Allah sonumuzu hayretsin. Bizim şoför kaptan sefere gidiyor 5-10 tane yolcusu var. Geçen senelere nazaran bir hareketlilik yok. Hayat pahalılığı, geçimsizlik, pahalı gidemiyor adam. Ne yapsın? Adam diyor ben gitsem tatile gelsem bana 3-4 milyar lazım. Nasıl gitsin gelsin? Bir de kendi aralarında bazılarının özel araçları var. Özel araçlarıyla gidiyorlar. Bazı seneler biz kuyruğa giriyorduk. Bilet kesmek için daha nelerle uğraşıyorduk adamı göndermek için. Ama şu anda bildiğiniz gibi otogar bomboş. Bir ben varım, bir de kaptanım var, bir de muavinlerimiz var. Eskiye oranla yüzde 50, yüzde 60 düşüşümüz var."

"MECBURİ GİDİP GELİYORUZ"

Vatandaşların bayram tatilinde memleketlerine bile gidemediklerini belirten otobüs şoförü Orhan Özay, "Herkes bayrama seyrana buraya şuraya gelmek istiyor, geliyor. Ama maalesef bu mazotlar bayağı sıkıntılı. Hem yolcular için fazla ücret ödeniyor. Hem araçlar için mecburi gönderiyor firmalar hizmet yapıyor ama firmalara bir şey kalmıyor, araçlara bir şey kalmıyor. Mecburi gidip geliyoruz. Eskiden yarım olduğu zaman da kendimizi kurtarıyorduk yakıtlardan dolayı bugün doldurduğumuz şekilde gidip geliyoruz öncekilere göre yarım ya kalıyor, kalmıyor" dedi.

"OTOBÜSLER YARIM DOLULUKLA GİDİYOR"

Vatandaşların mağdur olmaması için mecburen sefer çıkardıklarını ifade eden otobüs firması acente sorumlusu Fatih Dalğalı, "Şimdi bayram öncesinde Siirt'ten gidişler zayıftır. O yüzden yarım dolulukla gidiyor. Arabalarımızı biz mecburiyetten gönderiyoruz çünkü oradaki insanların mağdur olmaması için" diye konuştu.

"EK SEFER KURTARMIYOR"

Vatandaşın ek sefer talep ettiğini söyleyen Dalğalı, "Bize gelen tepkilerden birisi de şudur, diyorlar ki ek sefer açın. Ek sefer çıkaralım tamam da ek sefer kurtarmıyor ki. Düşünün bir taraf boş gideceksiniz, bir taraf dolu gideceksiniz. Bu hangi aracı kurtarır ki? Diyelim ki kurtarıyor biz iki taraflı dolu gittiğimiz zaman biz çok mu para kazanıyoruz? Diğer firmalar gibi biz de ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*İbrahim Aksu Otobüs (Firması Yetkilisi)

*Orhan Özay (Otobüs Şoförü)

*Fatih Dalğalı Otobüs (Firması Acente Sorumlusu)

ANKA / Yerel