Siirt'te Öğretmenler Günü'nde Atatürk Portresi İle Anma Etkinliği

Siirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 24 öğretmen, coğrafi işaretli tiftik battaniyesi üzerine işlenen Atatürk portresine 24 ilmek attı.

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan coğrafi işaretli tiftik battaniyesine Atatürk portresi işlendi. Portre çalışmasında, 24 öğretmen tarafından sembolik olarak 24 ilmek atıldı. Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Bobuş, enstitü olarak geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma misyonunu öğretmenlere bir anı oluşturma adına etkinlik hazırladıklarını söyledi. Bobuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği olarak 24 öğretmeni, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk portresine birer mekik atarak portreyi oluşturmaya davet ettiklerini belirtti. Bobuş, "Öğretmenlerimiz buraya geldi hem geleneksel el sanatında battaniye tezgahına oturdular, hem de hem portreye birer mekik atarak portrenin oluşmasına destek oldular. Enstitü olarak bu etkinlikte onları hatırlamak bizler için gurur kaynağı. Ayrıca öğretmenlerimize el sanatlarından birer fular hazırlayarak onlar için bugün bir anı oluşturduk" dedi. - SİİRT