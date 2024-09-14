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Siirt'te Mevlit Kandili Programı Düzenlendi

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Siirt'te 15 Temmuz Meydanı Hacı Fethi Serin Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla bir program gerçekleşti. Kur'an tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu, Vali Dr. Kemal Kızılkaya vatandaşlarla bir araya gelerek kandillerini kutladı ve simit dağıttı.

Siirt'te Mevlit Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

15 Temmuz Meydanı Hacı Fethi Serin Camisinde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutularak dualar edildi. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, programa katılan vatandaşlarla bir araya gelerek kandillerini tebrik etti ve kandil simidi dağıttı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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