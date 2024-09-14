Siirt'te Mevlit Kandili Programı Düzenlendi

Siirt'te Mevlit Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

15 Temmuz Meydanı Hacı Fethi Serin Camisinde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutularak dualar edildi. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, programa katılan vatandaşlarla bir araya gelerek kandillerini tebrik etti ve kandil simidi dağıttı. - SİİRT