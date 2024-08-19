Siirt'te Kur'an kurslarında seviye tespit çalışması yapıldı

Siirt merkezde bulunan Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin seviyelerini ölçmek ve hafızlığa uygun olarak seçilecek öğrencileri belirlemek amacıyla, Hafızlık Takip Komisyonu tarafından seviye tespit çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuma becerileri, ezber kabiliyetleri ve genel dini bilgileri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Komisyon üyeleri, özellikle hafızlık sürecine devam edebilecek potansiyele sahip öğrencileri belirlemek üzere dikkatle gözlem yaptı.

Bu seviye tespit çalışmaları, öğrencilerin gelişimlerini yakından takip etmek ve eğitimlerini daha verimli hale getirmek amacıyla düzenli olarak yapılmaktadır. Siirt il Müftülüğü Komisyon üyeleri, bu tür çalışmaların, öğrencilerin ilerleyen süreçlerde başarılı bir hafızlık eğitimi alabilmeleri için büyük önem taşıdığını vurguladı. - SİİRT