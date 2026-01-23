Haberler

Siirt Özel İdare ekipleri hem yolları açıyor, hem de hastaları sağlık ekiplerine ulaştırıyor

Güncelleme:
Siirt Özel İdare ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak hastaları sağlık ekiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler, zorlu hava şartlarında büyük bir özveriyle görev yaparak hasta vatandaşların imdadına koşuyor.

Siirt Özel İdare ekipleri karla kaplı yolları açarken hastaları sağlık ekiplerine ulaştırıyor.

Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Zorlu hava şartlarına rağmen sahada büyük bir özveriyle görev yapan ekipler, hem ulaşımı açık tutuyor hem de vatandaşların imdadına yetişiyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Eruh ilçesine bağlı Demirkaya köyü Akarsu mevkiinde 59 yaşındaki kalp hastası Nurcan Tuncay, ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtalan ilçesinde diyaliz hastası olan 51 yaşındaki vatandaş için de ekipler tarafından gerekli müdahale sağlandı. Pervari ilçesi Çemikare mevkiinde ise yolcu minibüsünün şarampole kayması sonucu ekiplerden yardım talep edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, minibüsü kurtardı.

Öte yandan Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyü yolunda mahsur kalan sağlık çalışanı da, Siirt İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
