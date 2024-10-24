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Siirt'te Kalp Krizi Geçiren Hastaya Doktorun Müdahalesi Hayat Kurtardı

Siirt'te Kalp Krizi Geçiren Hastaya Doktorun Müdahalesi Hayat Kurtardı
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta kalp krizi geçirdi. Doktor, hastaya sedyede müdahale ederek hayatını kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi geçiren bir hastaya doktorun sedye üzerindeki müdahalesi hayat kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde L.U., isimli vatandaş hastalığı sebebiyle randevu aldığı Dahiliye Uzmanı Dr. Yakup Boyraz'a muayene olmak için hastaneye geldiği esnada fenalaşarak yere yığıldı. Dr. Boyraz, acil servis alanına götürülmesine karar verilen Ulusal'a sedye üzerine çıkarak kalp masajı yapmaya başladı. Ulusal, yaklaşık uzun süren kalp masajının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Levent Ulusal'ın yoğun bakımda olduğu bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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